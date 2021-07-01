Президент Индонезии объявил об ужесточении с 3 июля социальных ограничений

СИНГАПУР, 1 июля. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо объявил об ужесточении с 3 июля социальных ограничений на фоне новой вспышки коронавируса, вызванной распространением штамма "Дельта". С таким заявлением он выступил в четверг в эфире национального телевидения.

"В последние дни ситуация стремительно ухудшается и требует от нас более решительных шагов", - подчеркнул глава государства. По его словам, "наиболее серьезные ограничения вступают в силу с 3 июля на острове Ява и провинции Бали, где наблюдается самая тяжелая обстановка". Президент указал, что "режим будет действовать до 20 июля".

Ранее правительство одобрило ряд мер. В частности, большинство сотрудников предприятий, не относящихся к жизненно важным, будут переведены на удаленный режим работы, кафе, рестораны и места общественного питания будут закрыты для посетителей. Кроме того, перелеты внутри страны будут возможны только при предъявлении сертификатов о полной вакцинации или же справок об отрицательном результате ПЦР-теста.

Минздрав фиксирует рекордно высокие темпы прироста инфицированных. Так, 27 июня этот показатель превысил 21,8 тыс. человек в сутки, особую обеспокоенность у врачей вызывает всплеск числа заражений среди детей. Всего с момента пандемии в стране было подтверждено более 2,1 млн заболевших, из которых 58,4 тыс. умерли. Индонезия вышла на второе место в Азии после Индии по числу инфицированных и летальных исходов.