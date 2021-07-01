Пхукет открылся для привитых от коронавируса путешественников

БАНГКОК, 1 июля. /ТАСС/. Остров Пхукет официально открылся в четверг для вакцинированных иностранцев и граждан Таиланда, став первой территорией королевства, которая начала принимать зарубежных туристов без карантина. В одноименную провинцию прибыл премьер-министр Прают Чан-Оча, чтобы осмотреть наземный контрольно-пропускной пункт и аэропорт, а также поприветствовать первых туристов.

Согласно опубликованному в "Королевской газете" постановлению, прибывающим на курорт необходимо находиться там не менее 14 дней, если они планируют отправиться в другие провинции страны. Если этот период составляет меньше двух недель, то у путешественника должен быть обратный авиабилет. Кроме того, иностранцы и граждане Таиланда должны пройти три теста на наличие инфекции, которые необходимо оплатить заранее. Результаты первой проверки надо ожидать в гостиничном номере.

Одобренные вакцины

Вместе с тем вакцина, которой путешественники могут быть привиты не менее чем за 14 дней до поездки, должна быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения или местным регулятором. В стране одобрено экстренное применение препаратов от AstraZeneca, Sinovac, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm и Pfizer. Между тем в список 64 стран и трех территорий, откуда можно прилететь на Пхукет, входит и Россия, несмотря на то, что вакцина "Спутник V" до сих пор не одобрена в королевстве.

В беседе с корреспондентом ТАСС генеральный представитель Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков назвал состоявшееся открытие Пхукета многообещающим. "После наглухо закрытого для путешественников занавеса возможностей туристических поездок в Таиланд, это первый шаг на пути к восстановлению туристической индустрии королевства, - уверен он. - Все участники рынка прекрасно понимают, что процесс возвращения массового туриста займет долгое время и на этом пути может быть большое количество препятствий".

"Россия находится в списке стран, гражданам которых разрешено посещение Таиланда, но вакцина "Спутник V" пока не одобрена таиландской стороной. Русскоязычный туристический рынок - один из важнейших для Таиланда, а на фоне полного отсутствия китайских туристов, наверное, самый важный, мы ожидаем позитивных изменений по признанию вакцины в ближайшее время", - добавил специалист.

Вместе с тем генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов пояснил, что "россияне, прошедшие вакцинацию "Спутником V", получат право въезда на остров после внесения российской прививки в список разрешенных к применению на территории Таиланда".

Первый день

Согласно информации МИД Таиланда, почти 5 тыс. путешественников зарегистрировались для участия в программе, 1,3 тыс. из них имеют подтвержденные властями сертификаты о вакцинации, а 394 человека стали обладателями разрешений для въезда в королевство. Между тем в первый день из Абу-Даби, Дохи, Тель-Авива и Сингапура должны прибыть 300 туристов четырьмя рейсами. Среди авиакомпаний, которые пока планируют осуществлять полеты - British Airways, Cathay Pacific, El Al, Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways, Singapore Airlines и THAI.

Что касается списка документов, которые требуются для прибытия в королевство, то он остался практически прежним, что и при въезде через 14-дневный карантин, который сохраняется для не вакцинированных путешественников. Прибывающим необходимо также загрузить на смартфон приложения ThailandPlus и MorChana. По острову туристы могут передвигаться без ограничений, но в медицинской маске и с соблюдением социальной дистанции. Перед отъездом с Пхукета в другие провинции необходимо иметь на руках подтверждение пребывания в течение необходимого периода в отеле, получившем сертификат Safety and Health Administration (SHA), или в платном карантине, а также результаты теста на коронавирус.

Граждане Таиланда и иностранцы, проживающие в других частях королевства, тоже могут посетить Пхукет, если они полностью вакцинированы и получили первую дозу препарата не менее чем за 14 дней до прибытия. В случае отсутствия прививки путешественники могут предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за неделю до поездки.

"Пхукетская схема"

Экспериментальная инициатива, призванная помочь в восстановлении пострадавшей из-за пандемии экономики страны, реализуется на фоне продолжающейся вакцинации жителей Пхукета. В планах правительства привить 466 587 человек. На данный момент первый компонент получили 386 713 человек, а полностью завершили процедуру 303 794 человека. Число зарегистрированных для прохождения вакцинации составляет 430 652 человек.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. Пхукет был закрыт для международных туристов с апреля прошлого года. Остров пострадал серьезнее многих других туристических направлений в стране. Власти рассчитывают, что в третьем квартале 2021 года остров посетят порядка 129 тыс. человек, которые принесут экономике страны 11,49 млрд батов ($358,3 млн).

Вместе с тем министерство здравоохранения королевства в четверг информировало о 5,5 тыс. выявленных случаях заражения за сутки, из которых семь зарегистрированы на Пхукете, а также рекордных 57 смертях из-за коронавируса. На данный момент общее число заразившихся в королевстве превысило 264,8 тыс., вылечились более 210,7 тыс. человек, умерли 2 тыс. пациентов. Власти настаивают, что если число новых инфицированных коронавирусом на острове достигнет 90, то будет ликвидирована не только "пхукетская схема", но и другие инициативы связанные с открытием королевства.