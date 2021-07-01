Финляндия сняла ограничения на въезд для жителей более 10 стран

ХЕЛЬСИНКИ, 1 июля. /ТАСС/. Финляндия с 1 июля сняла введенные из-за пандемии ограничения на въезд для жителей более 10 стран и территорий мира. Об этом сообщило в четверг финское МВД.

"С 1 июля ограничения на внутренних границах в шенгенской зоне снимаются для Италии, Австрии, Лихтенштейна, Германии, Словакии и Чехии. Из третьих стран ограничения снимаются для Болгарии, Албании, Гонконга, Японии, Ливана, Макао, Северной Македонии и Тайваня", - говорится в сообщении.

Ограничения для туристических поездок в Финляндию, вместе с тем, сохранятся для многих стран, в том числе для РФ, по крайней мере до 11 июля. Власти республики регулярно пересматривают их в зависимости от изменения эпидемической ситуации.

Ситуация с коронавирусом в Финляндии в последние два месяца стабилизировалась, число заражений снижается. Первую дозу вакцины уже получили более 70% населения, вторую - 22%.