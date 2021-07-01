Забайкалью ежегодно требуется дополнительно 250 млн рублей на повышение зарплат пожарным

ЧИТА, 1 июля. /ТАСС/. Забайкальскому краю ежегодно необходимо дополнительно 250 млн рублей для повышения заработных плат сотрудникам регионального учреждения "Забайкалпожспас", чьи зарплаты не превышают минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства края.

В среду к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии обратились работники пожарной части "Забайкалпожспаса" в селе Мангут. Как уточнил один из пожарных, низкие зарплаты приводят к постоянному оттоку квалифицированных кадров. Путин ответил, что этот вопрос зависит от бюджетной обеспеченности региона, однако пообещал обсудить с губернатором возможность высоко оплачивать работу пожарных.

"На повышение оплаты для пожарных "Забайкалпожспаса" требуется дополнительно ежегодно порядка 250 млн рублей. Сейчас эти средства изыскиваем сами, пересматриваем все бюджетные статьи, ищем возможность для финансирования. Также обращаемся в Министерство финансов России и в аппарат полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева с полным разъяснением ситуации, со всеми выкладками и расчетами", - приводятся в сообщении слова губернатора Александра Осипова.

Как уточнили в пресс-службе, глава Забайкалья 1 июля провел совещание из-за низких зарплат в "Забайкалпожспасе" с участием самих пожарных. По их словам, недовольство вызвано большой разницей в размерах оплаты по сравнению с сотрудниками МЧС, которые с 2020 года зарабатывают больше почти в два раза.

"Забайкалпожспас" является региональным учреждением, которое выполняет функции гражданской обороны и пожарной безопасности в Забайкальском крае. Служба состоит из 76 пожарных частей. Штатная численность в организации составляет порядка 1,5 тыс. человек, при этом около 1,1 тыс. сотрудников получают зарплату на уровне МРОТ.