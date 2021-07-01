В Норвегии привитые не одобренными в ЕС вакцинами считаются невакцинированными

ХЕЛЬСИНКИ, 1 июля. /ТАСС/. В Норвегии люди, которые были привиты от коронавируса вакцинами, еще не получившими одобрения в ЕС, считаются невакцинированными. Об этом сообщила в среду вечером телекомпания Норвежская государственная телерадиокомпания ( NRK ).

"Люди, которые были привиты другими вакцинами [не получившими одобрения в ЕС], имеют статус невакцинированных", - сказал телекомпании директор департамента норвежского института здравоохранения Гейр Букхольм. Как отмечает телекомпания, это касается в том числе привитых российской вакциной "Спутник V". Получить сертификат о вакцинации, который Норвегия начала применять в середине июня, тоже смогут только те, кто был привит одобренной Европейским агентством лекарственных средств (EMA) вакциной.

По словам Букхольма, если вакцины, которые сейчас анализируются в EMA, не будут одобрены, нужно будет изучить возможные риски от получения уже привитыми ими людьми одобренных в Европе вакцин.

"Нужно изучить риски безопасности и ожидаемый эффект от такого смешивания", - сказал он. Букхольм уточнил, что комбинация двух разных препаратов, зарегистрированных в ЕС, например, вакцин от компаний AstraZeneca и Pfizer или Moderna, считается безопасной.

В настоящее время ситуация с пандемией в Норвегии улучшается, ежесуточное число заражений идет на спад. Всего за время пандемии в стране зафиксировано свыше 131 тыс. заражений. Первую дозу вакцины уже получили более 2,5 млн человек, или 47% населения, вторую - 1,5 млн, или около 29%. Статистики по вакцинации не признанными в ЕС препаратами власти не ведут.