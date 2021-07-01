Движение большегрузов ограничили в Челябинской и Курганской областях из-за жары

ЧЕЛЯБИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Временное ограничение движения большегрузного транспорта по трассам объявили в четверг в Челябинской и Курганской областях из-за жары свыше 32 градусов. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ФКУ "Упрдор "Южный Урал".

"В связи с прогнозируемой дневной температурой окружающего воздуха свыше 32 градусов вводится временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов на автомобильных дорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей. Ограничение вводится 01 июля с 10:00 (08:00 мск) до 20:00 (18:00 мск)", - сказано в сообщении.

Ограничение действует на участке трассы М-5 "Урал" (с 1 549 км по 1 871 км), на подъезде к Екатеринбургу (с 11 км по 130 км), на автодороге А-310 (с 16 км по 146 км), на трассе Р-254 (с 13 км по 55 км в Челябинской области и на участке с 55 км по 465 км в Курганской области, а также на участке с 0 км по 91 км на подъезде к Тюмени), на автодороге Р-354 со 125 км по 356 км.

Подрядным организациям совместно с подразделениями ГИБДД поручено осуществлять распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать полив проезжей части.

По данным синоптиков, в четверг температура воздуха в регионе может подняться до плюс 39 градусов.