Птенец стерхов родился в центре воспроизводства редких животных под Волоколамском

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Птенец стерхов - редкого вида журавлей - появился в центре воспроизводства животных Московского зоопарка, который расположен под Волоколамском. Эти птицы находится под угрозой исчезновения, они внесены в Международную Красную книгу и в Красную книгу России, сообщается на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, который расположен под Волоколамском, появился на свет птенец стерхов. Стерхи - эндемики северных регионов нашей страны, то есть проживают в определенных местах. По оценкам зоологов, в дикой природе насчитывается всего около 3 тыс. особей. Пока птенец не похож на своих родителей: он покрыт коричнево-рыжим пухом. Полюбоваться маленьким стерхом можно, посмотрев короткое видео на mos.ru", - говорится в сообщении.

Численность стерхов - их также называют белыми журавлями - неуклонно снижается из года в год, приближаясь к критической отметке. В будущем весь вид может исчезнуть. Поэтому зоопарки и питомники по всему миру трудятся над созданием резервной популяции и выпускают птенцов в дикую природу.

"Московский зоопарк также принимает участие в сохранении вида. Орнитологам удалось добиться регулярного размножения этих уникальных птиц, многие наши выпускники уезжают в другие зоосады или в заповедники. Вылупившегося этим летом малыша будут готовить к реинтродукции в естественную среду обитания, где он сможет помочь в восстановлении поголовья диких стерхов", - приводятся слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Специалисты провели первичный осмотр и выяснили, что птенец здоров. Пока малыш не похож на своих величественных родителей, он покрыт коричнево-рыжим пухом. Ближе к полугоду пух сменится на светло-бурое оперение, а белыми перьями стерх покроется лишь на третьем году жизни.