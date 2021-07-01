Поликлиники Коми объявили о приостановке иммунизации от COVID-19 из-за нехватки вакцины

СЫКТЫВКАР, 1 июля. /ТАСС/. Поликлиники в крупнейших городах республики Коми - Сыктывкаре, Ухте, а также в Усинске - объявили о приостановке иммунизации населения первым компонентом вакцины от коронавируса из-за ее дефицита. Соответствующие объявления размещены на официальных страницах медучреждений "Вконтакте".

"Вакцинация против новой коронавирусной инфекции первым компонентом приостановлена в связи с отсутствием вакцины. Граждане, записанные на первичную вакцинацию на 1 июля и т. д., при поступлении вакцины будут приглашены в первую очередь", - говорится в сообщении, размещенном на странице "Вконтакте" Сыктывкарской городской поликлиники №3, основного прививочного пункта в столице Коми.

Аналогичные сообщения разместили накануне поликлиника Ухты и Усинская центральная районная больница. В Усинске приостановили также работу всех выездных медицинских бригад по вакцинации.

Как сообщал 29 июня глава региона Владимир Уйба, на тот момент в республике был запас вакцины в объеме 22 тыс. доз, чего при нынешних темпах иммунизации по 3 тыс. человек в день хватит примерно на неделю. Глава региона сказал, что направил письма в Минздрав РФ и вице-премьеру России Татьяне Голиковой с просьбой предоставить республике партию вакцины в 70 тыс. доз. В Минздраве Коми ситуацию пока никак не комментируют, сроки поставки вакцины не называются.

По данным Минздрава Коми, на 30 июня сделали прививку 134 296 человек, это 16,5% населения региона и 35,5% от плана. На 30 июня в Коми выявили 46 656 заразившихся коронавирусом, в том числе за сутки - 218 человек. Выздоровели 44 372 человека, умерли - 1 012.