Центры "Мои документы" в Крыму изменили порядок приема из-за распространения коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому центры "Мои документы" с 1 июля будут осуществлять прием заявителей только по предварительной записи. Соответствующие изменения внесены в указ главы Крыма "О введении режима повышенной готовности", документ опубликован в четверг на сайте регионального правительства.

"В период с 1 июля 2021 года до 1 сентября 2021 года в центрах "Мои документы" Республики Крым прием заявителей исключительно по предварительной записи по талонам, полученным на сайте государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" md-crimea.ru, с обеспечением всех санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в указе.

Согласно документу, прием заявителей будет осуществляться в ограниченном числе центров "Мои документы". Всего определено 15 офисов, которые продолжат принимать граждан, но с учетом новых условий.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. В Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште запретили дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы. Ограничили продажу билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Также запретили проведение выпускных вечеров.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявили более 48 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 43 тыс. человек, умерли - около 1,5 тыс. человек.