Коечный фонд для больных COVID-19 в Новосибирской области заполнен более чем на 90%

НОВОСИБИРСК, 1 июля. /ТАСС/. Коечный фонд для больных COVID-19 в Новосибирской области заполнен на 91%. С диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировали более 4 тыс. пациентов, сообщает в четверг оперативный штаб региона.

Ранее местные СМИ сообщали о нехватке мест в ковид-госпиталях области. Из-за нехватки коек в палатах больных начали размещать в коридорах на дополнительных кушетках. По данным на 25 июня, в регионе развернули более 4 тыс. мест в больницах.

"В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 795 пациентов, в том числе 94 ребенка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС уточнили, что общее количество мест для больных с коронавирусом составляет 5 247. В отделениях реанимации находятся 346 человек, на ИВЛ - 86 пациентов. В конце июня новосибирский Минздрав увеличил коечный фонд для заразившихся коронавирусом на 12% - до 4 659 мест из-за роста заболеваемости в регионе.

О ситуации с коронавирусом

Как отмечал ранее на совещании облправительства руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов, заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе по итогам прошедшей недели выросла на 29%, однако темпы прироста несколько замедлились. По его словам, это свидетельство активной работы властей с населением и предприятиями по мерам профилактики.

В середине июня в Новосибирске из-за ухудшения эпидемической обстановки отменили празднование Дня города и проведение выпускных вечеров с массовым участием школьников. Губернатор Андрей Травников рекомендовал исключить проведение массовых мероприятий. Также вместимость залов кинотеатров и объектов спорта с 1 июля в Новосибирской области ограничили до 50% от количества мест. 11 июня в области впервые с марта выявили более 100 новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, на утро 1 июля в регионе зарегистрировали более 46,9 тыс. случаев заражения.