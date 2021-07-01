Фонд "Друзья" открыл набор на обучение в Московской школе профессиональной филантропии

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Фонд "Друзья" объявил конкурс на набор в Московскую школу профессиональной филантропии для лидеров социальных проектов и НКО, работающих в социальных сферах. Об этом сообщили ТАСС в фонде.

"Для участия в конкурсе на бесплатное место необходимо заполнить анкету и записать видеоинтервью по ссылке https://mspp.ru/profile/ до 15 июля 2021 года. Авторам отобранных заявок будут назначены индивидуальные интервью с приемной комиссией и попечителями Школы", - говорится в сообщении.

По итогам конкурса лучшие претенденты получат четыре льготных места на новый учебный курс 2021-2022. Финансирование Школы и оплату учебных мест для победителей обеспечат автор исследования "Зона роста", операционный директор "Кашемир и Шелк" Дмитрий Саава, интеллектуальный волонтер фонда "Друзья" и его партнеры, предприниматели Валерий Ан и Вячеслав Иванов, а также предприниматель Елена Журавлева.

В июне 2020 года фонд "Друзья" и ТАСС изучили потенциал развития российской индустрии благотворительности и презентовали результаты совместного проекта об эффективном альтруизме "Зоны роста: как причинить максимум добра" - исследования потенциала развития российской индустрии благотворительности и ее "слепых" зон.

Главная цель спецпроекта - с помощью интерактивных графиков и статистики рассказать широкой аудитории о важности осознанного отношения к благотворительности. Конкурс на обучение в Московской школе профессиональной филантропии объявлен в продолжение развития проекта.