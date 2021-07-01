Роспотребнадзор предложил пускать на Ростов-Арену по ПЦР-тестам и прививочным сертификатам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Ростовской области направило властям региона письмо с рядом предложений по введению ограничений в связи с распространением коронавируса, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе губернатора области. В частности, ведомство предлагает осуществлять пропуск болельщиков на Ростов-Арену только по ПЦР-тестам и прививочным сертификатам.

"В правительство Ростовской области поступили предложения от регионального [управления] Роспотребнадзора о введении ряда ограничений, пока они не приняты. Но с учетом ухудшения эпидситуации [они] могут быть рассмотрены", - сказали в пресс-службе.

В письме, направленном в адрес губернатора Ростовской области Василия Голубева, Роспотребнадзор предлагает ряд мер по сдерживанию распространения коронавируса. Так, предлагается осуществлять доступ посетителей Ростов-Арены по ПЦР-тестам и сертификатам о прививках от коронавируса. "Допускать на стадион "Ростов-Арена" зрителей, привитых против COVID-19 (имеющих завершенную вакцинацию) либо с отрицательными результатами обследования на COVID-19 методом ПЦР, полученными не ранее чем за три календарных дня до начала мероприятия", - говорится в документе. Кроме того, Роспотребнадзор предлагает распространить требование о вакцинации на сотрудников, которые работают на стадионе. В их случае тестирование на коронавирус как механизм допуска на объект не предусматривается.

Согласно документу, Роспотребнадзор предлагает снизить до 50% заполняемость помещений при проведении выступлений музыкальных, театральных и других коллективов и отдельных исполнителей. Ряд предложений ведомства направлен на введение ограничений для предприятий общественного питания и торговли.

Ростовская область занимает пятое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 99 308, число выздоровевших выросло до 90 109, умерли 4 673 человека. Коэффициент распространения инфекции - 1,2. В области продолжают действовать ограничения, призванные сдержать распространение инфекции.