Глава МВД ФРГ назвал безответственным проведение матчей ЧЕ-2020 на заполненном "Уэмбли"

БЕРЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер подверг критике проведение матчей чемпионата Европы по футболу на заполненном стадионе "Уэмбли" в Лондоне, несмотря на распространение там мутаций коронавируса.

"Я считаю такую позицию УЕФА абсолютно безответственной", - сказал он в четверг на брифинге в Берлине. "Не могу понять, почему УЕФА не придерживается разумной линии", - добавил министр. Он привел в пример матч открытия в Мюнхене, на котором присутствовали несколько тысяч человек с соблюдением всех эпидемиологических норм.

На прошлой неделе правительство Великобритании сообщило, что полуфиналы и финал чемпионата Европы, которые пройдут в Лондоне, смогут посетить более 60 тыс. зрителей. Общая вместимость стадиона "Уэмбли", который примет заключительные игры чемпионата Европы, составляет 90 тыс. человек. Таким образом, стадион может быть заполнен на 75%. Как сообщили власти, все посетители должны будут соблюдать строгие меры по борьбе с коронавирусом.

В Великобритании с мая отмечается быстрый рост числа новых случаев заражения индийским штаммом коронавируса (вариант "Дельта" по новой классификации ВОЗ). В связи с этим правительство Соединенного Королевства решило отсрочить на месяц снятие обусловленных пандемией ограничений. Изначально это планировалось сделать 21 июня, однако затем "день свободы" был перенесен на 19 июля.