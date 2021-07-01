В Калининградской области детям до 14 лет запретили походы в торговые центры без взрослых

КАЛИНИНГРАД, 1 июля. /ТАСС/. Власти Калининградской области ввели новые ограничения в связи с ростом числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Детям до 14 лет запретили посещать торговые центры и кинотеатры без сопровождения взрослых, туркомпаниям запрещены автобусные экскурсии для туристов, не прошедших вакцинацию и не имеющих отрицательных результатов тестов ПЦР. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Детям в возрасте до 14 лет с 1 июля нельзя находиться в кинотеатрах, театрах, концертных залах, филармониях, организациях торговли, магазинах, кафе и ресторанах без сопровождения взрослых. <...> С 1 июля прекращается проведение автобусных групповых экскурсий с участием невакцинированных граждан, либо не имеющих отрицательного результата лабораторного исследования, полученного не ранее 72 часов до начала экскурсии. Пешеходные экскурсии разрешены для групп не более 15 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 15 июля работодателям запрещается направлять в командировки невакцинированных работников, а работники, выходящие из отпусков после 1 июля и не прошедшие вакцинацию, обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирус. Предприятиям общепита предписано сократить количество посадочных мест до 50% внутри помещений, расстояние между столами должно составлять не менее 2 м. Эти ограничения не распространяются на предприятия общественного питания, которые обеспечивают обслуживание в помещениях посетителей с сертификатами о вакцинации. Готовность к соблюдению этих условий должна быть согласована с региональным Минэкономразвития.

С 10 июля в автобусах и электричках пригородного сообщения число пассажиров должно соответствовать количеству посадочных мест.

По данным на 30 июня, в области выявили 36 342 случая заражения коронавирусом. Вылечились 35 009 пациентов, умерли 558 человек, остаются под медицинским наблюдением 5 756. В области активно идет вакцинация. Суммарно в регион доставили 189 877 комплектов доз вакцины "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак". Первым компонентом привиты 156 617 человек, из них двумя - 122 594.