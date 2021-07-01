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Власти Татарстана не будут вводить обязательную вакцинацию на предприятиях региона

Решение будут принимать в организациях

КАЗАНЬ, 1 июля. /ТАСС/. Власти Татарстана не будут требовать обязательной вакцинации сотрудников предприятий и госструктур региона. Об этом журналистам сообщила в четверг руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова на еженедельном брифинге.

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"Мы не влияем на позицию работодателей, тем более, если это какие-то частные структуры, если это какие-то инвесторы, которые находятся в регионе. Это их решение, локально на предприятии", - сообщила Галимова.

Она отметила, что на сегодняшний день большое число сотрудников госаппарата привилось, вакцинация продолжается. Власти Татарстана заинтересованы в вакцинации сотрудников, потому что многие принимают участие в публичных мероприятиях, где большое скоплений людей, но принуждать никого не планируют.

Ранее сообщалось, что вводить дополнительные ограничения против новой коронавирусной инфекции в регионе тоже пока не планируют. По словам замглавы Минздрава Татарстана Владимира Жаворонкова, в регионе сдерживаемая и контролируемая ситуация.

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РоссияТатарстанПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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