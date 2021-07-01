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Пандемия COVID-19

Ельцин Центр первым в Свердловской области ввел ограничения для посещений из-за пандемии

Сборные обзорные экскурсии по музею в 15:00 и в 19:00 проводить не будут

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Ельцин Центр в Екатеринбурге с 1 июля ввел ограничения для посетителей в связи с эпидемиологической обстановкой. Музей и арт-галерею центра можно посещать только индивидуально или в малых группах, сообщили в Instagram учреждения. Ограничений на работу других учреждений культуры в регионе в эту волну роста заболеваемости пока не вводилось.

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"В связи с эпидемиологической обстановкой в регионе с 1 июля допускается посещение музея и арт-галереи [Ельцин Центра] только индивидуально или в малых группах численностью, не превышающей пять человек. Сборные обзорные экскурсии по музею в 15:00 и в 19:00 проводиться не будут. Напоминаем, что посещение музея и арт-галереи возможно только в защитной маске", - говорится в сообщении.

Как пояснил ТАСС директор музея Бориса Ельцина Олег Лутохин, решение ограничить групповое посещение музея и галереи из-за "очевидного ухудшения эпидемиологической обстановки в стране".

"Эта мера носит предупредительный и профилактический характер: важно напоминать нашим посетителям, что ситуация далека от безопасной и о том, что нужно вакцинироваться, чтобы изменить положение дел к лучшему", - пояснил Лутохин.

Общее количество зафиксированных в Свердловской области случаев новой коронавирусной инфекции составляет 93 984. Общее число выписанных достигло 87 537, общее число случаев смерти - 3 843.

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РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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