Путин подписал закон о праве Генпрокуратуры представлять Россию в иностранных судах

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет Генпрокуратуру РФ полномочиями по представлению интересов России в международных и иностранных организациях и судах, включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Закон "О прокуратуре РФ" был дополнен положением, согласно которому Генпрокуратура РФ "в пределах своей компетенции обеспечивает представительство и защиту интересов РФ в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах)".

Генпрокуратура будет представлять интересы РФ в ЕСПЧ, Суде Евразийского экономического союза и Экономическом суде Содружества независимых государств. Исключения составят споры между РФ и иностранными государствами, международными организациями, а также споры, связанные с договорными обязательствами диппредставительств и консульских учреждений РФ, постоянных представительств при международных организациях, иных официальных представительств.

Если Генпрокуратура получит от компетентных органов сведения о несоответствии решений международных судов и организаций Конституции РФ и основам правопорядка, она сможет обратиться в Конституционный суд (КС) РФ с запросами о возможности исполнения решений таких инстанций и органов. Для представления интересов РФ Генпрокуратура сможет формировать рабочие группы из представителей органов власти всех уровней, привлекая при этом иностранные организации, адвокатов и экспертов.

Генпрокуратура также будет защищать интересы страны при рассмотрении поданных в ЕСПЧ жалоб против РФ на основании Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Она также будет обеспечивать взаимодействие органов власти при исполнении ими решений ЕСПЧ.

В случае поступления в ЕСПЧ жалобы против РФ Генпрокуратура проинформирует об этом заинтересованные ведомства, по согласованию с ними попытается заключить с заявителем мировое соглашение и обеспечит выплату компенсации в рамках данного соглашения. Кроме того, Генпрокуратура сможет подать в ЕСПЧ жалобы на нарушения конвенции со стороны других членов Совета Европы.