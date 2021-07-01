В Самарской области откроют два новых ковид-госпиталя для тяжелых пациентов

САМАРА, 1 июля. /ТАСС/. Два новых инфекционных корпуса по 70 коек каждый для лечения больных с коронавирусной инфекцией откроются в Самарской области в течение месяца. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального правительства.

"Две наши ведущие клиники, два ведущих COVID-госпиталя получают новые инфекционные корпуса на 70 коек, которые, конечно же, укрепляют нашу систему здравоохранения в преддверии возможного негативного сценария распространения коронавирусной инфекции", - приводятся в сообщении слова губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Уточняется, что оба госпиталя будут готовы к приему пациентов в конце июля.

Речь идет о корпусах при Самарской областной клинической больнице (СОКБ) им. Середавина и Тольяттинской городской больнице № 5. В новых госпиталях помощь окажут самым тяжелым пациентам с сопутствующими патологиями, которых будут также переводить из других госпиталей. "Это пациенты, у которых на фоне коронавирусной инфекции развилась хирургическая патология, или которые, наоборот, с коронавирусной инфекцией получили осложнения. Это касается больных с инсультом, инфарктом, тех, кто нуждаются в заместительной почечной терапии", - пояснил главврач СОКБ Сергей Пушкин.

Здание, в котором начался монтаж компьютерного томографа, уже передали медикам. Помимо этого, проект предусматривает два спецблока с отдельными выходами для пациентов с особо опасными инфекциями. Устроено несколько контуров вентиляционного оборудования со сложными бактерицидными фильтрами.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 1 июля в регионе зафиксировано 67,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили 64,6 тыс. человек, 2,3 тыс. пациентов умерли. В Самарской области действует режим самоизоляции для пожилых жителей, кроме того, для них ограничен доступ в бассейны, фитнес-центры, спортклубы и культурно-досуговые учреждения. Заполняемость театров, кинотеатров, концертных залов и цирков должна составлять не более 50%. Кроме того, работодатели должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, включая тех, кто имеет хронические заболевания, а также перенесших инфаркт или инсульт, беременных и пожилых. В регионе действуют и другие ограничения, касающиеся проведения профессиональных спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, а также церемоний бракосочетания.