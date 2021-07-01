Прокурор Астраханской области лично встретился с женщиной, пожаловавшейся президенту

АСТРАХАНЬ, 1 июля. /ТАСС/. Прокурор Астраханской области Сергей Фрост провел личный прием Оксаны Плужниковой, обратившейся на прямую линию с президентом России с жалобой на отказ в ежемесячной денежной выплате на ребенка, сообщает в четверг пресс-служба региональной прокуратуры.

Как проходила прямая линия с Владимиром Путиным в 2021 году

"Прокурор Астраханской области Сергей Фрост провел личный прием местной жительницы, которая обратилась к президенту в эфире специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". По доводам обращения проводится проверка, ее результат прокурором области взят под личный контроль", - говорится в распространенном релизе.

Ранее сообщалось, что в ходе проверки дадут оценку соблюдению федерального законодательства органами социальной защиты населения при принятии решений об отказе в назначении указанных выплат. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.