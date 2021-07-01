В ВОЗ призвали оценить риски проведения финала чемпионата Европы в Лондоне

СТОКГОЛЬМ, 1 июля. /ТАСС/. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выразил обеспокоенность в связи с предстоящим проведением полуфиналов и финала чемпионата Европы по футболу в Великобритании и призвал оценить риски. Брифинг в четверг транслировался в Facebook .

"Мы обеспокоены, мы знаем, что вариант "Дельта" был задокументирован 33 из 53 стран Европейского региона ВОЗ, включая страны, которые принимают у себя матчи чемпионата Европы, - указал он. - Нужно оценивать риски".

На прошлой неделе правительство Великобритании сообщило, что полуфиналы и финал чемпионата Европы, которые пройдут в Лондоне, смогут посетить более 60 тыс. зрителей. Общая вместимость стадиона "Уэмбли", который примет заключительные игры чемпионата Европы, составляет 90 тыс. человек. Таким образом, стадион может быть заполнен на 75%. Как сообщили власти, все посетители должны будут соблюдать строгие меры по борьбе с коронавирусом.

В Великобритании с мая отмечается быстрый рост числа новых случаев заражения индийским штаммом коронавируса (вариант "Дельта" по новой классификации ВОЗ). В связи с этим правительство Соединенного Королевства решило отсрочить на месяц снятие обусловленных пандемией ограничений. Изначально это планировалось сделать 21 июня, однако затем "день свободы" был перенесен на 19 июля.

Финал чемпионата Европы пройдет 11 июля, полуфинальные игры состоятся 6 и 7 июля.