Эксперт: чем больше хронических заболеваний, тем больше показаний для вакцинации от ковида

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Наличие большого количества хронических заболеваний, в том числе с тяжелым течением, является показанием для экстренной вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщил в четверг на пресс-конференции заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

"Хронические респираторные заболевания, в принципе как и любые хронические заболевания, не являются противопоказанием к вакцинации. Более того, чем больше хронических заболеваний и чем более тяжелое они имеют течение, тем больше показания для более экстренной вакцинации", - сказал он.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник Лайт" - однокомпонентная.