Путин подписал закон, смягчающий ограничения для иностранных акционеров российских СМИ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон, который снимает ряд ограничений в отношении иностранных акционеров российских СМИ. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Закон направлен на исполнение постановления Конституционного суда РФ от 17 января 2019 года по делу о проверке конституционности статьи 19.1 закона о СМИ. Согласно этой статье, доля иностранных акционеров в уставном капитале российских СМИ не может превышать 20%. Учредителем изданий не могут быть иностранные лица и организации, лица без гражданства, россияне, имеющие гражданство другого государства. При этом если издание не соответствовало этим требованиям, то учредители не могли осуществлять корпоративные права. Принадлежащие им голоса не учитывались при определении кворума общего собрания участников (членов, акционеров) и при подсчете. Любые сделки, приводящие к нарушению требований статьи, признавались ничтожными.

Новый закон устраняет ограничения, которые исключали возможность реализовывать корпоративные права в пределах 20% иностранного участия в уставном капитале российских СМИ, а также права на судебную защиту. Закон распространяется на иностранные государства, юридические и физические лица, международные организации, российские юридические лица, доля иностранного участия в уставном капитале которых составляет более 20%, лиц без гражданства и россиян, имеющих гражданство другого государства.

Принадлежащие данным лицам голоса теперь будут учитываться при определении кворума общего собрания участников и при подсчете голосов в пределах, не превышающих 20% такого участия, отмечалось в опубликованных ранее сопроводительных документах к закону. Отчуждение акций (долей участия) у указанных лиц осуществляется в соответствии с гражданским законодательством, следует из документа.