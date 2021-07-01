Путин подписал закон, закрепляющий понятие оправданного риска для спасателей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон о закреплении понятий "оправданный риск" и "крайняя необходимость", а также о возможном освобождении от ответственности спасателей и руководителей их подразделений в случае гибели спасаемых и самих сотрудников МЧС при проведении работ в таких условиях.

Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Под оправданным риском понимается "вероятность возникновения угрозы для жизни и здоровья спасателей и (или) других лиц" при спасении людей, "если есть основания полагать, что такое спасение возможно". В свою очередь, крайняя необходимость закреплена как состояние, при котором "действие, причиняющее вред охраняемым законом интересам", совершено в целях устранения опасности, которая "не могла быть устранена иными средствами". При этом "не было допущено превышения пределов крайней необходимости".

Закон устанавливает, что спасатели и руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций, аварийно-спасательных служб и формирований, проводящие аварийно-спасательные работы в условиях оправданного риска или крайней необходимости "могут освобождаться от ответственности за причинение материального ущерба, вреда здоровью спасаемых людей, спасателей или их гибель". Поправки вносятся в федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей".

Ранее в МЧС России поясняли, что закрепление понятия "оправданный риск" позволит спасателям выполнять свои обязанности в условиях правовой стабильности и защищенности, так как зачастую действия спасателей при ликвидации аварии выходят за рамки общих требований трудового законодательства по обеспечению безопасных условий труда. В качестве примера в МЧС приводили аварии в шахтах, при которых руководители спасательных операций не располагают объективной и достоверной информацией для оценки состояния горных выработок и прогнозирования возможных повторных взрывов. В министерстве заверили, что введение понятия "оправданный риск" не освободит от ответственности руководителей спасательной операции в случае неправомерных или несвоевременных действий.