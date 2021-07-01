Более 1 тыс. школьников в Москве подали заявки на онлайн-проект "Лето моей карьеры"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Онлайн-проект "Лето моей карьеры" для молодых и активных школьников стартовал 1 июля в Москве. Более 1 тыс. заявок пришло от подростков, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"1 июля в Москве на интернет-площадке специализированного центра занятости "Моя карьера", стартовал проект "Лето моей карьеры". Более 1000 заявок пришло от молодых и активных москвичей, которые решили не терять время на летних каникулах и начать строить свое будущее уже сегодня. В течение 20 дней ребята пройдут обучение в 14 профильных школах, где будут знакомиться с актуальными профессиями и осваивать ключевые социально-поведенческие навыки, которые важны для любой профессии", - отметили в пресс-службе.

В первую неделю ребята станут слушателями вебинаров по развитию универсальных навыков и познакомятся с тренерами. Юноши и девушки освоят личностные компетенции, которые необходимы сегодня каждому человеку. На онлайн-вебинарах по ответственности, сотрудничеству и эмоциональному интеллекту подростки прокачают навыки общения, узнают, как контролировать эмоции и понимать собственные профессиональные стремления. Каждый участник пройдет обучение в одной из профильных школ: "Фотограф", "Финансист", "Видеоблогер", "Социальный аниматор", "Программист", "Веб-разработчик", "3D-дизайнер", "Разработчик игр", "Лидер-предприниматель", "Креативный оратор", "Комьюнити-менеджер", "Менеджер эффективных переговоров", "Психолог", "Организатор добрых дел".

"Несмотря на трудности связанные с ростом заболеваемости COVID-19, нам удалось в кратчайшие сроки перевести программу в онлайн-формат. Ребята смогут примерить на себя актуальные сегодня профессии, пообщаться с интересными людьми, найти новых друзей, включиться в общественную и социальную жизнь столицы. Уверен, что полученный опыт поможет молодым людям определить свою профессиональную идентичность и строить карьеру с осознанием того, что город их всегда поддержит", - сказал глава департамента Евгений Стружак.

Чтобы ребята смогли больше узнать о профессиях, в проекте "Лето моей карьеры" принимают участие крупные компании-партнеры: Ингосстрах, Perfetti Van Melle, CocaCola, Mail.ru Group, КРОК, Deloitte, Kellog`s, ИКЕА. В рамках профильных школ партнеры расскажут подросткам о возможностях трудоустройства и развития карьеры, а также проведут онлайн-экскурсии и лекции.

"Лето моей карьеры" - масштабный профориентационный проект для подростков. За два года в нем приняли участие почти 3 тыс. юных москвичей.