В Москве начал работу сервис для подачи сведений о вакцинированных сотрудниках организаций

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Власти Москвы запустили сервис для подачи сведений о вакцинированных сотрудниках организаций. Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

"С сегодняшнего дня московские предприниматели должны подавать сведения о вакцинированных сотрудниках на mos.ru. Напомню, что до 15 июля 60% работников организаций из сферы торговли, общепита, бьюти-индустрии, фитнеса, бытовых услуг и других должны привиться хотя бы одним компонентом вакцины. До 15 августа необходимо сделать прививку вторым компонентом. Поданные на портал сведения будут проверять не более трех дней", - сказал Фурсин.

По его словам, сначала нужно авторизоваться в кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя на mos.ru через электронную подпись. Индивидуальный предприниматель также может авторизоваться на mos.ru через личный кабинет на портале госуслуг. Далее нужно выбрать услугу "Предоставление информации о работниках, прошедших вакцинацию", загрузить список в форме таблицы Excel и нажать кнопку "Подать запрос".

В сведениях о вакцинированных сотрудниках нужно указать полное и краткое наименование организации, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН), основной и дополнительные виды деятельности компании, общее число ее сотрудников и число работников, сделавших прививку. В список сотрудников добавляют всех, кто привился признанной в России вакциной или любым из ее компонентов. Если сотрудник выбрал двухкомпонентную вакцину, вносить его данные можно уже после того, как он сделал первую прививку.

По данным официального портала мэра и правительства Москвы, получить консультацию по обязательной вакцинации на предприятиях, а также задать вопросы по итогам проверки можно по телефону горячей линии: +7 (495) 197-97-77.

Столичное управление Роспотребнадзора ранее обязало провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий сфер торговли, услуг, общепита, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций, а также работников доставки. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из более 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва" и в семи офисах "Мои документы".