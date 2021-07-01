Власти Пензенской области заявили, что темпы вакцинации от коронавируса выросли вдвое

ПЕНЗА, 1 июля. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в Пензенской области увеличились за неделю в два раза. Об этом сообщил в четверг врио главы Минздрава региона Александр Никишин.

"Хочу отметить, что только за последнюю неделю темпы вакцинации выросли в два раза. Если за 22 июня первый компонент получил 1 931 человек, то за 30 июня активность возросла до 4 400 человек в сутки", - цитирует Никишина пресс-служба Минздрава Пензенской области.

По данным на 1 июля, первый компонент вакцины получили 190,7 тыс. человек, полный курс вакцинации прошли около 144 тыс. жителей Пензенской области. В регионе работают 74 площадки, где можно сделать прививку.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Пензенской области подтвердились 49 920 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 45 527 человек выздоровели, 1 063 пациента умерли. В регионе запретили проведение массовых мероприятий, с 23:00 до 06:00 ограничили работу общепита, приостановили деятельность фудкортов в торговых центрах. Власти региона рассматривают возможность введения обязательной вакцинации для отдельных групп населения.