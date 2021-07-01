Чернышенко пригласил президентов России и Белоруссии на финал Года науки в Сириус

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко пригласил президентов России и Белоруссии принять участие в финальном мероприятии Года науки и технологий, которое пройдет в декабре в Сириусе. Свое предложение он озвучил в четверг в ходе пленарного заседания Восьмого форума регионов России и Белоруссии.

"В декабре в Сириусе будем подводить итоги Года науки и технологий, чествовать заслуженных деятелей науки, проведем церемонию вручения премии Союзного государства в области науки и техники. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Александр Григорьевич, буду признателен за ваше участие в этом важном для развития научного сотрудничества наших стран мероприятии", - обратился к главам государств Чернышенко.

По инициативе Путина 2021 год был объявлен Годом науки и технологий. Главные задачи проекта - привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий и рассказать о научных достижениях российских ученых.