Власти Москвы будут мотивировать стройкомпании ускоренно вакцинировать рабочих от COVID-19

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Столичные власти будут мотивировать компании, работающие на стройках Москвы, ускоренно вакцинировать работников. Об этом сообщил журналистам в четверг в рамках Московского урбанистического форума заммэра Андрей Бочкарев.

"Строительная отрасль подразумевает непрерывное нахождение людей на объектах, люди зачастую находятся в тесном взаимодействии, близком контакте друг с другом во время монтажа конструкций, выполнения работ. Мы будем мотивировать все наши подрядные организации, всех участников рынка, нашей отрасли, как работающих по городскому бюджету, так и вне его, провести ускоренную вакцинацию сотрудников, - другого наиболее эффективного варианта защиты их здоровья у нас пока в арсенале нет", - сказал Бочкарев, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что порядка 50% сотрудников департамента перенесли коронавирусную инфекцию либо сделали прививку от нее. Он уточнил, что процесс вакцинации строителей в Москве контролируют сами компании, подведомственные и подрядные организации. По его словам, с первых дней эпидемии строительные процессы в Москве сопровождались жестким контролем на предмет исполнения всех предписаний Роспотребнадзора, при этом работа по возведению дорог, метро и объектов здравоохранения не останавливалась.

16 июня главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов. Московская область также объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

В Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из более 119 пунктов на базе городских взрослых и детских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва" и в семи офисах "Мои документы".