В Тюменской области открыли моногоспиталь для больных с COVID-19

ТЮМЕНЬ, 1 июля. /ТАСС/. На базе детского лечебно-реабилитационного центра "Надежда" в Тюменской области открыли 13-ый моногоспиталь для пациентов с коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб в четверг.

"В связи с увеличением количества пациентов, которым требуется стационарное лечение, моноинфекционный госпиталь на 80 койко-мест сегодня развернут на базе детского лечебно-реабилитационного центра "Надежда", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что теперь на территории Тюменской области работают 13 моноинфекционных стационаров на 1 885 коек, занятость составляет почти 85%.

В департаменте здравоохранения региона сообщили, что в зависимости от обстановки разработали план по расширению коечного фонда в учреждениях. "Все перепрофилированные в 2020 году медучреждения находятся в резерве. В зависимости от эпидситуации медики готовы в короткие сроки оперативно развернуть необходимое количество коек", - отметили там.

В регионе сохраняется обязательный масочный режим, люди старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, за исключением прошедших вакцинацию от коронавируса, должны соблюдать режим самоизоляции. Режим повышенной готовности продлили до 18 июля. В регионе разрешили работу только тех ночных клубов, танцплощадок и дискотек, где есть сидячие места сразу для всех посетителей, тюменским работодателям предписали воздержаться от направления работников в служебные командировки как по России, так и за ее пределы.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе выявили 39 257 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Более 37 тысяч человек выздоровели.