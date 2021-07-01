Минздрав Казахстана сообщил о росте числа больных коронавирусом в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН, 1 июля. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусной инфекцией в Казахстане, у которых болезнь протекает в тяжелой и крайне тяжелой формах, увеличивается. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"В июне отмечается снижение числа больных, находящихся на стационарном лечении, кроме города Нур-Султан. Однако отмечается увеличение доли пациентов с коронавирусной инфекцией в тяжелом и крайне тяжелом состояниях. У взрослых отмечается рост с 6% в апреле до 7,9% в июне, у детей - с трех тяжелых пациентов в апреле - до 27 пациентов в июне", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, главные внештатные врачи-инфекционисты в регионах констатируют изменение течения и клиники заболевания COVID-19. "Так, увеличился удельный вес лиц более молодого возраста с тяжелой и крайне тяжелой формой течения. Тяжелее [болезнь] стали переносить дети и беременные", - констатировали в министерстве.

Кроме того, отмечаются выраженные симптомы интоксикации - лихорадка от трех до семи дней, заложенность носа, боль при глотании, боли в суставах, звон в ушах, ухудшение слуха, боли в животе и жидкий стул. "Врачи отмечают быстрое прогрессирование заболевания с увеличением площади поражения легких в ранний период болезни, частые осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы", - пояснили в пресс-службе.

"Детские врачи-инфекционисты отмечают среди детей увеличение случаев вовлечения в инфекционный процесс центральной нервной системы, что проявляется в судорогах, нарушении сознания и менингеальных симптомах. Участились также случаи тяжелого течения пневмонии с клиникой дыхательной недостаточности", - цитирует ведомство министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя, который выступил на заседании межведомственной комиссии по борьбе с распространением инфекции.

Всего в Казахстане с начала пандемии подтверждены 425 573 случая инфицирования коронавирусом, 396 396 пациентов выздоровели, 4 375 человек умерли. Население республики составляет около 18,9 млн человек.