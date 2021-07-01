Совет по кодификации посчитал избыточными поправки о проживании детей с бабушками

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства в четверг на заседании дал отрицательное заключение на законопроект, призванный узаконить временное пребывание ребенка у бабушек, дедушек и других близких родственников, посчитав это регулирование избыточным.

Документ был внесен в Госдуму в октябре 2020 года группой депутатов "Единой России". В апреле была представлена новая редакция документа. Семейный кодекс предлагается дополнить положением о том, что ребенок имеет право пребывать у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других родственников. Для этого пункт 1 статьи 55 кодекса дополняется словом "пребывание".

В заключении совета указано, "что наделение бабушек и дедушек путем выдачи доверенности полномочиями по осуществлению отдельных прав родителей (законных представителей) в действительности не основано на законе и не соответствует существу сложившихся правоотношений между членами семьи, как и правовой природе родительских прав". Однако предложенное решение вопроса "о пребывании ребенка с бабушкой, дедушкой, совершеннолетними братьями, сестрами и другими его близкими родственниками нельзя признать удачным", а сам законопроект поддержать нельзя.

В совете указывают, что "само по себе включение в законодательство указания на "пребывание" в контексте имеющейся нормы не способно и не должно породить возможность пребывания ребенка отдельно от своих родителей и сделать допустимым предъявление самостоятельных требований о пребывании ребенка с кем-либо из близких родственников, обосновываемых необходимостью реализации права ребенка на общение с ними".

Действующие нормы, "устанавливающие право ребенка на общение с близкими родственниками, сами по себе не могут служить источником проблем, возникших на практике и ставших причиной внесения проекта", говорится в заключении.

Как отметила со своей стороны на заседании совета секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева, "проблема находится в области правоприменения", если родители продолжают даже дистанционно участвовать в воспитании детей, пребывающих у других близких родственников, то их нельзя считать оставшимися без попечения. По ее словам, такие случаи никак не могут служить поводом для лишения родительских прав, допустив, что в ряде регионов возникали "перегибы на местах".