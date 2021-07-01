Ограничительные меры из-за коронавируса в Поморье продлены до особого распоряжения

АРХАНГЕЛЬСК, 1 июля. /ТАСС/. Ограничительные меры в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в Архангельской области продлены до особого распоряжения губернатора, говорится в распространенном сообщении пресс-службы администрации региона.

"Закрепленные в указе губернатора ограничительные меры сохраняются до особого распоряжения. Если ранее ограничения на отдельные виды деятельности продлевались на определенный срок, а по другим действовали бессрочно, то последние изменения в указе губернатора 28-У определяют действие всех предусмотренных ограничений до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

В регионе действует обязательный масочный режим в местах оказания услуг, общественном транспорте. Наполняемость залов театров и кинотеатров не должна превышать 50%. С 15 мая разрешен въезд на Соловки при наличии отрицательного теста ПЦР, сделанного не позднее трех дней до даты въезда, или теста на антитела.

В указе закреплены обязательные требования по организации массовых мероприятий, исполнение которых обязаны обеспечить их инициаторы. Это предварительная регистрация участников, наличие у участника мероприятия одного документа на выбор: сертификата о вакцинации (срок действия 6 месяцев), справки об отрицательном результате ПЦР-теста или о наличии антител. Информацию о проведении массового мероприятия его организаторы должны предоставлять на рассмотрение в оперштаб не позднее, чем за 10 календарных дней до начала.

В регионе отмечается небольшой, но стабильный рост заболеваемости COVID-19. Наиболее напряженная ситуация отмечается в Архангельске, Северодвинске, Котласе, а также Няндомском, Плесецком, Вельском, Каргопольском и Онежском районах. На сегодняшний день развернуто 1 279 коек для пациентов с коронавирусом, свободными остаются порядка 250. За последние сутки выявлено 215 случаев заболевания, с начала пандемии - 67 378 случаев.