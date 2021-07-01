Медицинские власти Финляндии рекомендовали финнам пока полностью избегать поездок в РФ

ХЕЛЬСИНКИ, 1 июля. /ТАСС/. Финский Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL) рекомендовал жителям страны временно воздержаться от поездок в Россию из-за ситуации с коронавирусом. Заявление института распространила в четверг его пресс-служба.

"В связи со значительно ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в России и распространением мутаций коронавируса THL рекомендует пока полностью воздержаться от путешествий в Россию", - говорится в сообщении.

Институт указал, что финские власти на границе повышают масштабы тестирования прибывающих из РФ и направляют их на повторный тест через 72 часа после приезда.

"THL рекомендует также избегать контактов с другими людьми в ожидании получения результатов тестов", - указали там.

Ограничения для туристических поездок в Финляндию сохранятся в настоящее время для многих стран мира, в том числе для РФ, по крайней мере до 11 июля. Власти республики регулярно пересматривают их в зависимости от изменения эпидемической ситуации. Вместе с тем финские граждане сейчас могут приехать в РФ по туристической визе.