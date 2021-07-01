Эксперты считают антигенные тесты малоэффективными при проверке бессимптомных носителей

МАДРИД, 1 июля. /ТАСС/. Специалисты Университета Наварры пришли к выводу, что экспресс-тесты на антигены вируса SARS-CoV-2 малоэффективны при проверке людей, у которых заболевание протекает бессимптомно. Об этом в четверг сообщила газета Noticias de Navarra со ссылкой на исследование.

По данным издания, научные изыскания проходили в период с ноября 2020 по январь 2021 года, в них приняли участие более 2,5 тыс. человек. Участники были разделены на бессимптомных носителей и на лиц, у которых были контакты с заболевшими либо слабо выраженные симптомы заболевания. Ученые хотели проверить эффективность экспресс-тестов на антиген и сравнить их с результатами ПЦР-тестов в каждой группе.

В результате исследования было установлено, что в группе бессимптомных носителей 47% положительных результатов не было идентифицировано.

Как отмечает газета, полученные данные подтверждают рекомендации Всемирной организации здравоохранения о том, что следует лучше оценивать эффективность экспресс-тестов на коронавирус.