Около 50 тыс. тонн грунта и камней вывезли с улиц Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Около 50 тыс. тонн нанесенного потоками воды грунта и камней вывезли за время уборки с улиц Ялты, сообщил в четверг в эфире телеканала "Миллет" заместитель главы ялтинской администрации Игорь Красий.

"Огромное количество было нанесено селей, камней. По состоянию на сегодня вывезено более 47 тыс. тонн вот этой массы всей, продолжаются работы в подвалах, на территориях, которые были затоплены, расчистка. <…> На 90% проведена санитарная обработка дезредствами улиц, дорог, придомовых территорий, заканчиваются эти работы в подвалах. Еще день-два, и эти работы будут выполнены в полном объеме", - сказал Красий.

Он отметил, что из-за повышения уровня воды в реках до сих пор продолжается подтопление нескольких домов.

В Крыму из-за сильных дождей и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплены Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.