"Азимут" запустит прямые рейсы из Ростова в Анталью с 17 июля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля./ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" начнет выполнение прямых рейсов из Ростова-на-Дону в Анталью (Турция) с 17 июля. Перелеты будут совершаться дважды в неделю, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика в четверг.

Сейчас из Ростова-на-Дону по турецкому направлению совершаются регулярные и чартерные перелеты в Анталью, Бодрум, Даламан, Стамбул. В первую декаду июля запланировали от четырех до восьми рейсов на вылет в день силами авиакомпаний Azur Air, Nordwind, Red Wings, Royal Flight, Turkish Airlines, "Ямал" и другими.

"Авиакомпания "Азимут" сообщает об открытии продажи авиабилетов по новому направлению Ростов-на-Дону - Анталья. В продажу поступили авиабилеты по минимальному тарифу от €55 без учета сборов. Полеты в курортный город будут выполняться с 17 июля дважды в неделю", - говорится в сообщении.

По информации перевозчика, полеты будут производиться по вторникам и субботам с вылетом из Ростова-на-Дону в 12:30 и посадкой в Анталье в 15:10 и с вылетом из Антальи в 16:10, посадкой в Ростове-на-Дону в 18:35.