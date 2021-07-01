ОНФ и Минздрав запустили горячую линию по вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с Минздравом запустили горячую линию по вопросам вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Народного фронта.

"Сегодня идет речь не просто о третьей волне распространения уже знакомой медикам коронавирусной инфекции, а о появлении новых штаммов вируса. Чтобы им противостоять, необходим коллективный иммунитет. Для всех граждан нашей страны, которые понимают необходимость этого шага и вместе с тем испытывают некоторые сомнения, Народный фронт вместе с Минздравом запускает горячую линию", - приводятся в сообщении слова руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова.

Он подчеркнул, что отвечать на вопросы, заданные по горячей линии, будут квалифицированные специалисты системы здравоохранения. На наиболее типичные вопросы ответили сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и профессор, доктор медицинских наук, ведущая программы "Здоровье" и "Жить здорово" на Первом канале Елена Малышева.

В пресс-службе отметили, что в стране созданы условия для вакцинации всех желающих защитить свое здоровье, но, несмотря на наличие в свободном бесплатном доступе нескольких вакцин, многие россияне не торопятся вакцинироваться. "Кто-то не понимает такой необходимости или сомневается в эффективности вакцинирования, другие боятся побочных действий или игнорируют риски заражения. На нежелание вакцинироваться повлияло и огромное количество фейков в Сети и банальная нехватка достоверной информации", - отмечается в пресс-релизе.

Горячая линия будет работать круглосуточно, задать вопросы можно по номеру 8 (800)-200-34-11, добавили в ОНФ.