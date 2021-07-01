Власти Москвы заявили о готовности к проведению крупных городских фестивалей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Власти Москвы готовы к проведению крупных фестивалей, в том числе и на День города. Однако решение будет зависеть от эпидемической обстановки, сообщил в четверг руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский в эфире "Москва ФМ".

"Мы планируем всегда, но это не вопрос нашей неготовности. Мы, конечно, все планируем, и там не только День города, есть еще много фестивалей больших городских и менее крупных. Но мы должны отдавать себе отчет, что принятие решений по тому или иному мероприятию будет приниматься исходя из того, как мы проходим эпидемические скачки. Например, у нас была большая программа на 9 мая, но мы не смогли ее в полной мере реализовать, у нас были большие планы, связанные с Днем России, тоже пришлось многое не проводить", - сказал Кибовский.

Он добавил, что в этом вопросе нужно быть осторожным.

"Потому что мы, в первую очередь, прислушиваемся к специалистам, которые обеспечивают нашу безопасность, которые отвечают за борьбу с этой напастью", - сказал Кибовский.