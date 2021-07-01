В Британии установили, что две дозы вакцины AstraZeneca могут на 94% снизить риск смерти

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Применение двух доз вакцины британско-шведской компании AstraZeneca, разработанной совместно с Оксфордским университетом, на 94% снижает вероятность смерти от коронавируса среди лиц старше 65 лет. Об этом говорится в обнародованном в четверг докладе Службы общественного здравоохранения Англии (PHE).

В нем отмечается, что для жителей возрастной группы от 40 до 64 лет риск смерти от COVID-19 после двух доз AstraZeneca уменьшается на 92%. При этом после первого укола для лиц старше 65 лет этот показатель составляет 83%, а для людей от 40 до 64 лет - 79%.

Ранее PHE опубликовала аналогичные данные по вакцине американской компании Pfizer и ее германского партнера BionTech. Выяснилось, что две дозы этого препарата на 98% снижают вероятность смерти от COVID-19 в обеих возрастных группах. В то же время после первой инъекции вакцины Pfizer риск летального исхода сокращается на 77% среди людей старше 65 лет и на 73% среди жителей от 40 до 64 лет.

Кампания по вакцинации населения началась в Великобритании с 8 декабря после одобрения регулятором применения вакцины Pfizer. В январе в стране стали делать уколы препаратом AstraZeneca, а с середины апреля приступили к использованию препарата американской компании Moderna. К настоящему моменту первую дозу вакцины в королевстве получили уже более 44,7 млн человек (почти 85% от совершеннолетнего населения), а обе дозы - 32,8 млн пациентов (больше 62% всех жителей страны старше 18 лет).

Британские власти ранее приняли решение увеличить интервал между введением двух доз с рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу людей. Однако после вспышки индийского штамма промежуток между двумя инъекциями был сокращен до восьми недель.

В общей сложности в Великобритании умерли 128,1 тыс. человек в течение 28 дней после получения положительных результатов анализов на коронавирус. При этом заболевание упоминается в свидетельствах о смерти 152,6 тыс. жителей, что является самым высоким показателем в Европе. Число выявленных случаев инфицирования с начала пандемии превысило 4,8 млн. За последние семь дней в стране в среднем в сутки регистрировали 19,2 тыс. случаев заражения и 16 летальных исходов.