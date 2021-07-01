Пункты вакцинации от коронавируса в Орловской области перейдут на ежедневный режим работы

ТАСС, 1 июля. Пункты вакцинации от коронавируса, расположенные на базе поликлиник Орловской области, перейдут на ежедневный режим работы в связи с ростом желающих сделать прививку, сообщил в четверг губернатор региона Андрей Клычков.

"Пункты вакцинации должны перейти на ежедневный режим работы, включая субботу и воскресенье, учитывая рост числа желающих провакцинироваться", - цитирует пресс-служба правительства региона Клычкова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства области, перевести пункты вакцинации в поликлиниках региона на ежедневный режим работы планируется в июле. Кроме того, губернатор поручил развернуть дополнительные пункты вакцинации от коронавируса. Ежедневно в Орловской области прививку делают более 3 тыс. человек, на территории региона развернуто 38 пунктов.

По данным регионального оперативного штаба, в Орловской области с начала пандемии выявлено 37 489 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 35 559 человек, 748 пациентов умерли. На фоне увеличения числа новых пациентов с коронавирусом основные ограничения - обязательный масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий, веденные в регионе ранее из-за пандемии, продлили до 31 июля.