Москва снизила количество выбросов парниковых газов на 25% с 1990 года

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Москва на четверть снизила выбросы парниковых газов за последние 30 лет. Об этом в четверг в рамках международного конгресса Moscow urban forum рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"Москва снизила на 25% количество выбросов парниковых газов с 1990 года. И это не предел. У нас есть заделы, чтобы дальше двигаться в этом направлении", - сказал Кульбачевский.

Он отметил роль естественных экосистем в снижении негативного воздействия на климат в Москве. "У нас исторически 37% территории старой Москвы - это природные биотопы, особо охраняемые природные территории, которыми мы гордимся. Москва - это, наверно, единственный мегаполис в мире, где есть такой статус, именно заповедный. Мы сохраняем и луга, и леса, и в том числе водо-болотные угодья", - рассказал Кульбаческий.

По его словам, в прошлом году в столице создано еще 2 тыс. га таких территорий. Таким образом сейчас их городе всего 19 тыс. га.

О форуме

Московский урбанистический форум проходит в десятый раз, он начался 1 июля и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего рамках этой программы, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится более 90 сессий.

Параллельно состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы в "Зарядье", организаторы транслируют на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.