Первую станцию сети госмониторинга вечной мерзлоты в России создадут на острове Хейса

АРХАНГЕЛЬСК, 1 июля. /ТАСС/. Первая станция государственной сети мониторинга многолетней мерзлоты в РФ будет открыта на острове Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа. Как сообщил в четверг ТАСС сотрудник Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Никита Демидов, это будет и самая северная в стране станция.

"Это будет первая станция. Выбирали и с точки зрения, что это будет самый северный пункт в этой сети, и это будет самый северный в Евразии вообще. Плюс это должна быть посещаемая точка. Здесь находится метеостанция имени Кренкеля, на остров Хейса каждый год ходят суда", - сказал Демидов.

Параметры площадки были изучены в ходе рейса Арктического плавучего университета, который завершился 1 июля. "Данная площадка оптимальна не только с точки зрения природных условий, но и с точки зрения возможности ее обслуживания с постоянно обитаемой полярной станции и наличия длительного опорного ряда метеонаблюдений", - отметил он.

Всего по стране в арктических регионах планируется организовать 140 станций наблюдения за состоянием мерзлоты. "Сеть будет создавать Министерство природных ресурсов [РФ], отвечающим подразделением будет Росгидромет и конкретно наш Арктический Антарктический научно-исследовательский институт", - добавил собеседник агентства.

Каждый пункт мониторинга будет включать термометрические скважины, откуда будут взяты образцы пород. "Надо "отбуриться" на глубину где-то порядка 10 - 25 м, отобрать керны, определить их параметры, самое главное опустить туда термокосу (термометрическая коса - провод с закрепленными на нем электрическими цифровыми датчиками температуры - прим. ТАСС), которая будет автономно потом работать на протяжении десятилетий", - пояснил Демидов. Также на станции будет обустроена площадка мониторинга сезонно талого слоя, чтобы наблюдать, насколько оттаивает верхний слой грунта летом.

Работы по созданию станции на острове Хейса предполагается начать в августе 2021 года.