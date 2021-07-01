В Роспотребнадзоре назвали причину вспышки коронавируса в детском лагере в Туве

ТАСС, 1 июля. Халатность персонала стала причиной вспышки коронавируса в детском лагере "Байлак" в Туве. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства республики со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

По данным СК, с 11 июня к педиатру обращались 35 детей с различными жалобами - на боли в горле, насморк, головную боль и кашель. Но врач не принял мер по изоляции детей, не поставил в известность родителей, Минздрав и Роспотребнадзор. СК возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

"Причиной [вспышки] стала халатность персонала лагеря, начиная от начальника и закрепленного педиатра и заканчивая вожатыми отрядов. Они не соблюдали санитарно-эпидемиологические требования, не предприняли срочных мер по изоляции больного ребенка и не сообщили о ситуации в Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва, как того требуют инструкции", - сообщила пресс-служба.

Состояние эвакуированных из "Байлака" детей на сегодня характеризуется как средней тяжести, ближе к удовлетворительному. По данным представителя регионального Минздрава Долааны Куулар, в инфекционном госпитале находится на лечении 31 ребенок. С отрицательными анализами выписаны 11 детей. В Аграрном лицее-интернате размещаются дети с положительным ПЦР, но у которых наблюдается бессимптомное течение заболевания. В обсерваторе в гостинице "Буян-Быдыргы" размещстили детей с отрицательными ПЦР.

Всех эвакуированных из "Байлака" обеспечили пятиразовым питанием. Единственное, что беспокоит детей - ограниченность досуга. В этом плане помощь оказывают психологи, которые проводят с детьми беседы, и министерство образования - ребятам передали бумагу, карандаши, ручки, раскраски и книги, сообщили в пресс-службе.

По словам министра образования и науки Тувы Солангы Тамчай, сейчас все лагеря в регионе закрыты и началась транспортировка детей домой. Для перевозки детей используются 56 автобусов. Для обратной связи с родителями работают телефоны "горячей линии", со следующей недели родители смогут подать заявление на возврат путевок и денег за неиспользованные дни отдыха.