Темпы вакцинации от COVID-19 в Удмуртии выросли более чем в 1,5 раза

ИЖЕВСК, 1 июля. /ТАСС/. Темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции выросли в Удмуртии за последние 10 дней более чем в полтора раза. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Георгий Щербак.

"Темпы вакцинации в республике увеличились за последние 10 дней на 55,8%. Если с 10 по 20 июня в Удмуртии прививку поставили 39 512 человек, то с 21 июня по 1 июля - уже 61 563", - сказал он.

Щербак уточнил, что всего, по данным на 1 июля, в регионе первый компонент вакцины получили более 197,4 тыс. человек, второй компонент - более 143,6 тыс. человек.

По данным пресс-службы Минздрава, в регионе наблюдается рост заболеваемости - за 10 дней в Удмуртии заболели 871 человек. Щербак заметил, что республика готова к увеличению численности больных COVID-19, в оперативном режиме развернуто 1,7 тыс. коек для пациентов с коронавирусом. "Это больше половины от максимума коечного фонда, развернутого в Удмуртии осенью прошлого года, тогда их было около 3 тыс. При неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации мы готовы снова вернуться к этой цифре", - сказал министр. По его словам, для того чтобы определить вид штамма, требуется достаточно дорогое оборудование, которого в республике нет. Поэтому биологический материал через управление Роспотребнадзора отправляется в институт НИИ гриппа, где проводится типирование. "По тем пробам, которые были отправлены на исследование, "дельта" штамм (индийский) выявлен у 18 человек", - отметил Щербак.

По данным оперативного штаба, в Удмуртии в четверг выявлено 103 случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии зарегистрировано более 35,8 тыс. лабораторно подтвержденных случаев.