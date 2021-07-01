Минздрав Прикамья рекомендовал медучреждениям отложить плановую госпитализацию

ПЕРМЬ, 1 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Пермского края рекомендовало больницам региона перенести плановую госпитализацию на более поздний срок из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава.

"В целях регулирования нагрузки на медицинский персонал в период роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией руководителям лечебных учреждений предложено рассмотреть возможность переноса оказания медицинской помощи в плановой форме на более поздний срок. Речь идет об оказании плановой помощи по направлению врача медицинской организации, выбранной гражданином для получения первичной медико-санитарной помощи", - говорится в сообщении.

Ограничения не затронут пациентов с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также находящихся на заместительной почечной терапии. Помимо этого в плановом порядке будут проводиться диспансеризация, предварительные медосмотры при поступлении на работу, оформлении медкнижек и некоторые другие.

По словам министра здравоохранения Анастасии Крутень, власти были вынуждены пойти на данную меру. "За две недели число мест в "красных зонах" выросло вдвое, и эти койки не пустуют. К работе в этих отделениях привлечены медики, ранее оказывавшие плановую медпомощь", - приводятся в релизе слова министра.

По данным регионального Минздрава, в регионе развернуто 2,9 тыс. коек, из них свободно 35%. Стационарная медпомощь оказывается 1 849 пациентам, из них - 1 389 с COVID-19, остальные - с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус.