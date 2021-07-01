Детсад в Новокузнецке отремонтируют за полгода после жалобы на прямую линию с Путиным

КЕМЕРОВО, 1 июля. /ТАСС/. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился за полгода капитально отремонтировать детский сад - школу № 235 в Новокузнецке, на состояние которого поступила жалоба в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Работы должны быть завершены к началу 2022 года, на время ремонта воспитанникам предоставят места в соседних образовательных учреждениях, сообщил глава региона на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

"Поставил задачу завершить капитальный ремонт не позднее, чем через полгода. Для этого за три недели нам нужно сформировать закупочную заявку на материалы и оборудование, подготовить проект. Проектировщики к работе приступили еще вчера. На время ремонта воспитанников детсада и педагогов распределим по учреждениям, в которые будет ближе всего водить малышей. Представители администрации Новокузнецка должны проследить за тем, чтобы учли пожелания всех семей. Вопрос по школьникам решим в ближайшее время, но однозначно классы разбивать не будут", - написал Цивилев.

Накануне в ходе прямой линии с Путиным жительница Новокузнецка пожаловалась, что в детском саду, куда раньше ходил ее внук, протекает крыша, а власти ее не ремонтируют. Также стало известно, что чиновники якобы угрожали женщине лишением права на опеку над ее восьмилетним внуком, если она не отзовет направленное президенту обращение. Путин потребовал от губернатора Сергея Цивилева принять меры к чиновникам, пытавшимся запугивать обращавшихся на прямую линию.

По данным властей, ремонт кровли в учреждении был запланирован еще с 2020 года и начался на прошлой неделе, кровельные работы будут завершены в августе. Однако принято решение отремонтировать не только крышу, но и все здание. Что касается запугивания заявительницы, то установлено, что прямых угроз в ее адрес не поступало. Сотрудник отдела образования города, общавшийся с женщиной, установлен. Собственные проверки по данному факту организованы региональным управлением СК РФ по Кемеровской области и прокуратурой Кузбасса.