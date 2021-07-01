Курганские власти ограничили плановую госпитализацию из-за роста числа больных ковидом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Власти Курганской области ограничили плановую госпитализацию пациентов из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом. Однако ряд пациентов, например с онкологическими заболеваниями, может рассчитывать на стационарную помощь, говорится в сообщении, распространенном оперативным штабом региона.

"С 5 июля оперштаб рекомендует ограничить проведение плановой госпитализации в медицинские организации Курганской области, за исключением пациентов с онкологическими заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, <…> пациентов, получающих генно-инженерную биологическую терапию по профилям "ревматология", "пульмонология" и "гастроэнтерология", пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, а также пациентов, находящихся на гемодиализе", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что также с 5 июля на временную изоляцию переходят интернаты системы социального обслуживания населения с круглосуточным проживанием, а рабочие смены их сотрудников будут длиться не менее 14 дней.

"Ситуация требует принятия серьезных мер. Однако ограничение госпитализации не коснется тех, для кого это жизненно необходимо. Изменить ситуацию сможет вакцинация. Сегодня в область поступила партия вакцины из 2700 доз, чтобы процесс иммунизации не останавливался, и все, кто хочет обезопасить себя от болезни и ее тяжелых последствий, могли это сделать", - приводятся слова и. о. директора Департамента здравоохранения Курганской области Елены Островских.

Ситуация с ковидом в Курганской области начала ухудшаться несколько недель назад. На данный момент в регионе зарегистрировано 22 537 случаев заражения, выздоровели 21 409 человек, умерли 448.