Ученые провели оценку состояния белых медведей в Баренцевом море

АРХАНГЕЛЬСК, 1 июля. /ТАСС/. Второй этап экспедиции проекта "Хозяин Арктики-2021" по изучению белого медведя завершился в четверг, экспедиция вернулась с архипелага Земля Франца-Иосифа (ЗФИ) Баренцева моря в Архангельск на борту судна "Михаил Сомов". Как рассказал ТАСС старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН Илья Мордвинцев, в ряде районов ЗФИ, работы по белым медведям проводились впервые.

"Все цели, которые ставили, мы достигли. Мы посмотрели распределение белых медведей на архипелаге Земля Франца-Иосифа от юго-восточных островов до Земли Георга, то есть до юго-запада. Мы в юго-восточной части архипелага вообще до этого не работали никогда, а максимальная плотность в этот раз отмечена в юго-западной части, в районе Земли Георга. У нас было восемь дней работы на ЗФИ, шесть вылетов осуществили, шесть медведей поймали", - сказал Мордвинцев.

Из них было четыре самца и две самки. На самок ученые установили ошейники со спутниковыми передатчиками. Как пояснил собеседник агентства, ошейники на белых медведей устанавливаются только на женских особей из-за особенностей строения: у самца шея по диаметру больше головы и ошейник с него спадает. По данным с передатчика можно отследить передвижения животных, которые могут уходить на значительные расстояния, а могут и долгое время оставаться на одной и той же относительно небольшой территории.

У всех животных взяли анализы крови, шерсти и экскрементов. Пробы будут исследоваться в лаборатории. Все встреченные животные находились в хорошем состоянии. "Три балла и выше по пятибалльной шкале, истощенных нет, внешне здоровы, - уточнил Мордвинцев. - Все встреченные животные были на припайном льду, где большое количество тюленей. То есть достаточное количество объектов охоты".

Далее исследователи будут следить за перемещением животных, как они надеются, длительное время. Спутниковый передатчик, установленный на медведя, может проработать до полутора лет.

Численность карско-баренцевоморской популяции белых медведей оценивается примерно в 2,5 тыс. животных. Но, по данным ученых, это очень приблизительная оценка. Общая численность белых медведей во всей Арктике оценивается в 22-31 тысячи особей. Считается, что в российской части Арктики обитает примерно треть от общего количества этих животных.