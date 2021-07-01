Научная экспедиция получила новые данные о популяции "морских единорогов" в Арктике

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Вторая научно-исследовательская экспедиция вернулась в Архангельск и привезла новые данные о популяции редких арктических млекопитающих - нарвалов, внесенных в Красную книгу, сообщает "Газпром нефть", которая является организатором этой экспедиции.

Группы этих животных с детенышами, а также смешанные стаи нарвалов и белух были обнаружены в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. Результаты экспедиции доказали, что акватория архипелага является местом их сезонного обитания и важна для воспроизводства популяции нарвалов.

"Сроки научных полевых работ в акватории Земли Франца-Иосифа были крайне сжатыми. Тем не менее нам удалось встретить животных там же, где в 2019 году, - вблизи острова Джексона. Оперативно принятое решение продолжить искать нарвалов в районе островов Нортбрук оказалось верным. В бухтах южной оконечности Земли Георга и в проливе между Землей Георга и островами Мейбл и Белл были встречены нарвалы, белухи, моржи, белый медведь, гренландский кит", - сказала руководитель экспедиции, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН Ольга Шпак.

Нарвал (лат. Monodon Monoceros, "морской единорог") - редкий вид китообразных, имеющий характерный бивень. Обитает в высоких широтах - в акватории Северного Ледовитого океана и в Северной Атлантике. Длина тела взрослого нарвала обычно достигает 3,8-4,5 м. Масса самцов до 2-3 т, самки весят около 900 кг. Занесен в Красную книгу

Проект "Нарвал" - первый комплексный научно-исследовательский проект, направленный на изучение, охрану и популяризацию арктического "морского единорога". Организован компанией "Газпром нефть" совместно с Институтом проблем экологии и эволюции РАН. Его цель - изучить популяцию нарвала в водах России, сформировать программу по охране вида и среды его обитания.