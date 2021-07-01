Мишустин поздравил телеканал "Россия-24" с 15-летием

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив телеканала "Россия-24" с 15-летним юбилеем, отметив его профессиональную и оперативную работу. Телеграмма опубликована в четверг на сайте кабмина.

"1 июля 2006 года в эфир вышел по-настоящему уникальный телеканал "Россия-24", который совершил революцию в отечественном информационном вещании. Впервые в круглосуточном режиме зрители получали оперативную, актуальную и интересную новостную информацию. За 15 лет "Россия-24" стал узнаваемым брендом, одним из самых влиятельных российских и мировых телевизионных СМИ", - говорится в поздравлении.

Как отметил глава правительства, все эти годы сотрудники телеканала находились в центре важнейших событий и рассказывали о том, что действительно волнует людей. Он подчеркнул, что высокий профессионализм позволяет телеканалу оставаться в числе лидеров отечественных СМИ.

"Важно, что коллектив телеканала никогда не останавливается на достигнутом, открыт ко всему новому, меняется, экспериментирует, находит оригинальные жанры", - добавил премьер.

"Россия-24" - федеральный государственный информационный телеканал, осуществляющий вещание в круглосуточном режиме. Входит в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).